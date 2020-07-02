БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

К БАНКОМАТАМ БЕЛАГРОПРОМБАНКА УСТАНОВИЛИ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРИСТАВКИ

15:58 02.07.2020 ОАО «Белагропромбанк» совместно с ООО «ТУССОН» реализовало и запустило проект по установке нового оборудования - мультифункциональной приставки к банкомату. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на банкомате с приставкой возможно проведение следующих операций: покупка банком иностранной валюты; пополнение карточки; оплата услуг наличными; сдача выручки. Мультифункциональные приставки установлены и уже работают по следующим адресам: Минск, пр-т Победителей, 119 (Центр банковских услуг № 558); Минская область, Минский р/н, Боровлянский с/с, 97 (Строительный дом «ОМА»); Могилев, ул. Габровская,43 (Торговый центр «ОМА»); Витебск, пр-т Московский, 31а (Центр банковских услуг № 202/9). Об открытии новых точек банк будет сообщать дополнительно.