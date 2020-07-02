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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОМАТЫ ИДЕЯ БАНК НАЧИНАЮТ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАРТ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ «МИР»
15:33 02.07.2020
Банкоматы ЗАО «Идея Банк» начали принимать карты платежной системы «Мир», сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
Список и расположение банкоматов можно найти на сайте банка.
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