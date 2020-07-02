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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РУКОВОДСТВО БЕЛИНВЕСТБАНКА 8 ИЮЛЯ ПРОВОДИТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ


13:55 02.07.2020

8 июля 2020 года состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя правления ОАО «Белинвестбанк» Сергеем Лунеговым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, темой прямой телефонной линии являются вопросы, касающиеся обслуживания клиентов корпоративного бизнеса. Граждане смогут получить актуальную информацию о продуктах, услугах и сервисах, которые банк предлагает бизнесу. В частности, речь пойдет о различных инструментах финансовой поддержки – кредитах, гарантиях, аккредитивах, факторинге.

Кроме того, будут даны разъяснения о процентных ставках, сроках кредитования и преимуществах того или иного вида торгового финансирования.

Вопросы можно будет задавать с 14.30 до 15.30 по номеру телефона (8-017) 239-55-55.
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