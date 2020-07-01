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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ СНИЗИЛИ РАЗМЕР ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
10:54 02.07.2020
ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 июля 2020 года снизило размер процентов по действующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 0,25 процентных пункта снижена ставка по вкладам «Безотзывной», «Оптимальный», «Выгодный счет», заключенных с 19 марта по 28 октября 2018 года (размер процентной ставки привязан к ставке рефинансирования Национального банка).
Напомним, что с 1 июля ставка рефинансирования Нацбанка снизилась c 8% до 7,75% годовых.
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