ОАО «БПС-Сбербанк» с 1 июля 2020 года снизило размер процентов по действующим договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 0,25 процентных пункта снижена ставка по вкладам «Безотзывной», «Оптимальный», «Выгодный счет», заключенных с 19 марта по 28 октября 2018 года (размер процентной ставки привязан к ставке рефинансирования Национального банка).

Напомним, что с 1 июля ставка рефинансирования Нацбанка снизилась c 8% до 7,75% годовых.