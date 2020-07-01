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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛ СЕРВИС БЕСКОНТАКТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ BELVEB PAY
09:45 02.07.2020
Банк БелВЭБ запустил сервис BelVEB Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволяет владельцам личных карточек Mastercard, эмитированных Банком БелВЭБ, осуществлять быстрые и безопасные платежи с использованием мобильных телефонов, работающих на операционной системе Android и поддерживающих технологию NFC.
Оплата с использованием сервиса BelVEB Pay доступна в организациях торговли и сервиса, оснащённых терминалами, поддерживающими бесконтактную технологию оплаты.
Сервис BelVEB Pay доступен только держателям карточек международной платежной системы Mastercard. Бесплатно оформить виртуальную карточку Mastercard Standard можно в «Интернет-Банке» или мобильном приложении UP.
Все платежи с использованием сервиса BelVEB Pay осуществляются без сбора комиссионного вознаграждения. Использование приложения также бесплатно.
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