Банк БелВЭБ запустил сервис BelVEB Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволяет владельцам личных карточек Mastercard, эмитированных Банком БелВЭБ, осуществлять быстрые и безопасные платежи с использованием мобильных телефонов, работающих на операционной системе Android и поддерживающих технологию NFC.

Оплата с использованием сервиса BelVEB Pay доступна в организациях торговли и сервиса, оснащённых терминалами, поддерживающими бесконтактную технологию оплаты.

Сервис BelVEB Pay доступен только держателям карточек международной платежной системы Mastercard. Бесплатно оформить виртуальную карточку Mastercard Standard можно в «Интернет-Банке» или мобильном приложении UP.

Все платежи с использованием сервиса BelVEB Pay осуществляются без сбора комиссионного вознаграждения. Использование приложения также бесплатно.