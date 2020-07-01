БПС-Сбербанк поддержит бизнес безлимитом на платежи в белорусских рублях и отменой комиссии за прием наличных. Такие возможности получат юридические лица и индивидуальные предприниматели при открытии текущего (расчетного) счета в банке.

«Широкие возможности» доступны по 30 сентября: при подключении одного из бизнес-пакетов дается безлимит на рублевые платежи. Кроме того, можно сдавать выручку без комиссии через терминалы самообслуживания.

«Мы решили поддержать белорусский бизнес, который не сидит на месте и ищет для себя широкие возможности. Предложением могут воспользоваться компании и ИП при открытии расчетного счета в нашем банке. Особый интерес должен представлять безлимит на платежи в белорусских рублях – одна из самых востребованных банковских операций среди бизнеса», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.

Особые условия действуют в течение трех месяцев с момента подключения. Для оформления нужно обратиться в любое отделение банка, открыть текущий (расчетный) счет, выбрать бизнес-пакет и подключить интернет-банк.