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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ВВЕЛИ БЕЗЛИМИТЫ НА ПЛАТЕЖИ И ОТМЕНИЛИ КОМИССИИ ЗА ПРИЕМ НАЛИЧНЫХ
18:28 01.07.2020
БПС-Сбербанк поддержит бизнес безлимитом на платежи в белорусских рублях и отменой комиссии за прием наличных. Такие возможности получат юридические лица и индивидуальные предприниматели при открытии текущего (расчетного) счета в банке.
«Широкие возможности» доступны по 30 сентября: при подключении одного из бизнес-пакетов дается безлимит на рублевые платежи. Кроме того, можно сдавать выручку без комиссии через терминалы самообслуживания.
«Мы решили поддержать белорусский бизнес, который не сидит на месте и ищет для себя широкие возможности. Предложением могут воспользоваться компании и ИП при открытии расчетного счета в нашем банке. Особый интерес должен представлять безлимит на платежи в белорусских рублях – одна из самых востребованных банковских операций среди бизнеса», – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Дмитрий Войтушко.
Особые условия действуют в течение трех месяцев с момента подключения. Для оформления нужно обратиться в любое отделение банка, открыть текущий (расчетный) счет, выбрать бизнес-пакет и подключить интернет-банк.
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