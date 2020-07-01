ЗАО «Идея Банк» с 1 июля 2020 г. изменяет размер процентной ставки по некоторым кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по кредитам «Мечтай» и «Консолидация» составляет 13,51% (по сравнению с 13,61% до 30 июня включительно).

По кредитам Online и CREDO размер процентной ставки - 13,51% (по сравнению с 13,61% до 30 июня включительно); грейс-ставка – 0,0001% годовых (льготная ставка – 9,9% годовых).