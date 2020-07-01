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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК С 1 ИЮЛЯ ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО НЕКОТОРЫМ КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
18:10 01.07.2020
ЗАО «Идея Банк» с 1 июля 2020 г. изменяет размер процентной ставки по некоторым кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по кредитам «Мечтай» и «Консолидация» составляет 13,51% (по сравнению с 13,61% до 30 июня включительно).
По кредитам Online и CREDO размер процентной ставки - 13,51% (по сравнению с 13,61% до 30 июня включительно); грейс-ставка – 0,0001% годовых (льготная ставка – 9,9% годовых).
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