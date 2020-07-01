ОАО «Белагропромбанк» с 1 июля 2020 года изменяет процентные ставки по вновь заключаемым кредитным договорам для физических лиц.

Как пояснили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пересмотр процентных ставок обусловлен снижением с 1 июля размера ставки рефинансирования Нацбанка с 8% до 7,75% годовых, а также расчетной величины стандартного риска c 13,61% до 13,51% годовых.

Ознакомиться с актуальными кредитными предложениями Белагропромбанка можно в соответствующем разделе сайта или по телефону Контакт-центра 136.