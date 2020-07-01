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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛИ P2P-ПЕРЕВОДЫ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА ПОРТАЛЕ MYFIN.BY


17:45 01.07.2020

ОАО "Банк БелВЭБ" в партнерстве с порталом Myfin.by запустило новый сервис р2р-переводов – переводы денег на карточку по номеру мобильного телефона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис доступен в разделе «Переводы» портала Myfin.by.

Отправить перевод могут держатели карточек платежных систем Masterсard, Visa и БЕЛКАРТ любого банка Беларуси. Деньги зачисляются на счет получателя – держателя карточки платежных систем Mastercard или Visa любого белорусского банка. Получателю на номер телефона придет SMS со ссылкой для ввода номера своей карточки и зачисления перевода.

Для перевода денег по номеру мобильного телефона отправителю нужно перейти в раздел «Переводы», затем выбрать подраздел «Перевод с карты на карту по номеру телефона».

В открывшейся форме ввести реквизиты карточки, с которой будет осуществлен перевод, сумму перевода, номер мобильного телефона получателя и имя отправителя. Можно оставить текст сообщения для получателя вашего перевода.

Комиссия за услугу составит 1,5% от суммы операции (минимум 1 белорусский рубль).

Для получения денежных средств получателю перевода нужно в срок не позднее 5 календарных дней с даты отправления перевода выполнить одно из следующих действий: перейти по ссылке в SMS-сообщении от сервиса MoneySend и указать номер карточки, на которую нужно зачислить деньги или заранее зарегистрироваться на сайте сервиса Mastercard Money Transfers, войти в личный кабинет и подтвердить согласие на получение перевода.

В личном кабинете сервиса получатель может управлять поступившими денежными средствами (сохранять карточки для последующего получения переводов; устанавливать карточку по умолчанию для выполнения автозачислений; просматривать историю переводов; при необходимости отклонять поступивший перевод).

Перевод доступен для зачисления в течение 5 календарных дней. Если за это время получатель не укажет карточку для зачисления, перевод автоматически отменяется. Отправителю возвращается сумма перевода и комиссии за него.

Переводы с карточки на карточку по номеру телефона – второй совместный проект Банка БелВЭБ и портала Myfin. В мае 2020 года на портале запущено онлайн-оформление потребительского кредита «Хуткi анлайн».
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