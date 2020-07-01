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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» СНИЗИЛИ
17:38 01.07.2020
Банк «Решение» с 1 июля 2020 года снижает ставку по кредитам для физических лиц до 13,51% годовых. Информация об этом размещена на сайте банка.
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