БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ «РЕШЕНИЕ» СНИЗИЛИ

17:38 01.07.2020 Банк «Решение» с 1 июля 2020 года снижает ставку по кредитам для физических лиц до 13,51% годовых. Информация об этом размещена на сайте банка.