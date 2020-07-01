БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

РРБ-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТАРИФОВ И ПЛАТ

17:11 01.07.2020 ЗАО «РРБ–Банк» с 7 июля 2020 года вносит изменения в п.1.7. Сборника тарифов и плат (вознаграждений) за операции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выдача клиенту банковской платежной карточки вне места нахождения банка, его структурных подразделений за пределами Минска, также в пределах Минска карточек Visa Classic REWARDS «Карта желаний», Visa ClassicREWARDS CashUBack, VisaClassic с дизайном «Детская НОВАЯ» и карточек, выдаваемых в рамках зарплатного проекта банка не по месту нахождения предприятия, обойдется в 13 белорусских рублей за 1 карточку.