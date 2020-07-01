БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

16:23 01.07.2020 ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 июля снижает процентную ставку по ранее выданным кредитам на финансирование недвижимости в иностранной валюте. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в целях снижения финансовой нагрузки и поддержки граждан ставка снижена до 5% годовых.