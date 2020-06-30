БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССУ № 5 В МИНСКЕ

15:49 01.07.2020 ОАО «СтатусБанк» закрывает с 2 июля 2020 года кассу №5 в Минске (пр-т Дзержинского, 104-110). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в последний день работы кассы, 1 июля, граждане будут обслуживаться с 10.00 до 14.00, технический перерыв: 12.00-12.15. С вопросами следует обращаться по телефону контакт-центра: +375-17 303-00-00.