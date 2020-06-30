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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССУ № 5 В МИНСКЕ
15:49 01.07.2020
ОАО «СтатусБанк» закрывает с 2 июля 2020 года кассу №5 в Минске (пр-т Дзержинского, 104-110).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в последний день работы кассы, 1 июля, граждане будут обслуживаться с 10.00 до 14.00, технический перерыв: 12.00-12.15.
С вопросами следует обращаться по телефону контакт-центра: +375-17 303-00-00.
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