ОАО «Белагропромбанк» с 1 июля 2020 года увеличивает размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров по вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях в рамках акции «Ягодный промокод».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по депозиту «Плюс к стабильности» сроком хранения 95 дней составляет 13,0% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ, действующая на момент заключения договора, увеличенная на 5,25 п.п.); сроком хранения 370 дней - 13,5% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ, действующая на момент заключения договора, увеличенная на 5,75 п.п.).