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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ ПО ВНОВЬ ЗАКЛЮЧАЕМЫМ С ФИЗЛИЦАМИ ДОГОВОРАМ В РАМКАХ АКЦИИ «ЯГОДНЫЙ ПРОМОКОД»
14:29 01.07.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 1 июля 2020 года увеличивает размер процентной ставки для вновь заключаемых договоров по вкладу (депозиту) «Плюс к стабильности» в белорусских рублях в рамках акции «Ягодный промокод».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентной ставки по депозиту «Плюс к стабильности» сроком хранения 95 дней составляет 13,0% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ, действующая на момент заключения договора, увеличенная на 5,25 п.п.); сроком хранения 370 дней - 13,5% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ, действующая на момент заключения договора, увеличенная на 5,75 п.п.).
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