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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ИЗМЕНЯЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
13:24 01.07.2020
ЗАО «Цептер Банк» с 1 июля 2020 года изменяет процентные ставки по некоторым вновь выдаваемым кредитным продуктам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по «Автокредиту Hyundai» «Драйв Моторс», «Автокредиту Skoda», «Автокредиту ЛАДА»; «Автокредиту Volkswagen» ставка после окончания льготного периода составит 13,51% годовых (аванс клиента - 10% от стоимости автомобиля).
Кроме того, по кредиту «Цептер Клуб» (программа кредитования на 4 года), «На удачу», «На рефинансирование», «Цептер Авто» ставка составит 13,51% годовых.
По продукту "Овердрафт на карточку" ставка составит величину ставки рефинансирования + 5,76 п.п.
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