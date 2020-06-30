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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФИЗИЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
12:45 01.07.2020
ОАО «Белагропромбанк» с 1 июля 2020 года увеличивает размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам) в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров размер процентной ставки по отзывному вкладу (депозиту) «Плюс к накоплениям» составляет 11,0% (СР+3,25 п.п.) годовых.
По безотзывным вкладам (депозитам) «Плюс к стабильности» – до 13,0% (СР+5,25 п.п.) годовых, в зависимости от срока размещения, «1 Плюс 1» - 12,75% (СР+5,0 п.п.) годовых.
Подробнее с условиями вкладов (депозитов) можно ознакомиться на сайте банка.
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