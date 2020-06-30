БСБ Банк предложил белорусам пять стилей инвестирования с разным соотношением степени доходности и риска.

Сбережения можно направить в зарубежные облигации и акции, в том числе «голубые фишки».

Для вложения доступны евробонды и акции компаний США, Евросоюза и России. Покупать и продавать их можно как в форме полного доверительного управления, так и по приказу.

Те, кто доверяют формирование портфеля специалистам БСБ Банка, могут выбрать один из нескольких стилей. Самый безопасный – «Спринт» – состоит частично из акций (до 30%) и облигаций (от 70%). В «Стайтере» на «голубые фишки» может приходиться до 65% вложений, а в «Трейле» – до 90%. Самый смелый, но и доходный «Марафон» включает в себя только акции и фонды ETF.

Чтобы сформировать структуру портфеля самостоятельно, существует стиль «Персональный». Можно выбрать, чтобы он состоял, например, из 70% акций и 30% облигаций.

В БСБ Банке делают ставку на IT-гигантов – Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet и Facebook. На втором месте – американские банки и инвестфонды, в том числе Berkshire Hathaway миллиардера Уоррена Баффета. Из облигаций – страновые бумаги Дании, Швеции, Португалии и Ирландии.

«Сейчас хорошее время, чтобы инвестировать в акции и облигации, так как фондовые рынки восстанавливаются быстрее мировой экономики. После серьезного падения в марте акции большинства компаний уже выросли в цене на фоне беспрецедентных мер поддержки экономики в США и Европе. Безусловно, нефтедобытчики и авиакомпании находятся под давлением, но IT-отрасль и финансовый сектор пользуются доверием инвесторов. При сбалансированном портфеле можно минимизировать риски и приумножить вложения. Чтобы максимально учесть стратегию и готовность к риску каждого клиента, мы предлагаем сразу пять стилей. С их помощью можно инвестировать как на относительно короткий, так и на долгий период», – отметили в БСБ Банке.

Портфели в БСБ Банке формируют от 5000 долларов (или евро), либо от 600 тысяч российских рублей. Комиссия за обслуживание – от 0,35% до 1% годовых. Отчеты о состоянии инвестиций предоставляют бесплатно раз в квартал.