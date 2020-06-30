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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК С 1 ИЮЛЯ ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ ОТДЕЛА МОГИЛЕВСКОГО УРМ №603 С ФИЗЛИЦАМИ
10:58 01.07.2020
ОАО «Технобанк» с 1 июля 2020 года возобновляет работу с физлицами в УРМ № 603 в Могилеве (Минское шоссе, 31. ТЦ «Парк Сити»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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