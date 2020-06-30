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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ЗАПУСТИЛ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЮРЛИЦ И ИП
09:58 01.07.2020
ЗАО «Цептер Банк» запустило мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - "Цептер Бизнес".
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, мобильное приложение "Цептер Бизнес" расширяет функциональность системы Интернет-Банк и позволяет совершать платежи в национальной и иностранных валютах, контролировать списание и поступление денежных средств по счетам, проверять остатки по счетам организации или индивидуального предпринимателя в режиме реального времени.
Кроме того, можно просматривать новости банка, курсы валют, подразделения и банкоматы банка, отображенные на карте.
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