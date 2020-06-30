ОАО «Белгазпромбанк» вносит изменения в условия размещения средств в срочные безотзывные депозиты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предлагается разместить временно свободные денежные средства в иностранной валюте в срочные безотзывные банковские депозиты на новых условиях.

В частности, для юрлиц предлагаются новые вклады сроком размещения денежных средств от 1 дня. Размер процентов по депозиту в долларах США составляет от 2% годовых; в евро – от 1,5% годовых; в российских рублях – от 6% годовых.

Оформить договор срочного банковского депозита можно как в офисах Белгазпромбанка, так и посредством сервиса «Интернет-банк».

Более подробно ознакомиться с условиями размещения можно на сайте банка.