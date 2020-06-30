В ЗАО «Идея Банк» с 1 июля 2020 года изменяются процентные ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по инвестиционным кредитам, кредитам для текущей деятельности, быстрым кредитам, кредитам на специальных условиях составит 11,88% годовых (по сравнению с 12,03 % годовых до 30 июня включительно).

Процентная ставка по овердрафту в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит 11,88% годовых (по сравнению с 12,03 % годовых до 30 июня включительно).