|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ИЮЛЯ В ИДЕЯ БАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА
18:32 30.06.2020
В ЗАО «Идея Банк» с 1 июля 2020 года изменяются процентные ставки по кредитам в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по инвестиционным кредитам, кредитам для текущей деятельности, быстрым кредитам, кредитам на специальных условиях составит 11,88% годовых (по сравнению с 12,03 % годовых до 30 июня включительно).
Процентная ставка по овердрафту в национальной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей составит 11,88% годовых (по сравнению с 12,03 % годовых до 30 июня включительно).
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 30.06.2020
Курсы в банках
на 30.06.2020
Конвертация в банках
на 30.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте