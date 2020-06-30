ОАО «АСБ Беларусбанк» 30 июня представило инновационный проект «Смотри и проходи».

Как ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволит осуществить аутентификацию пассажиров и оплату проезда в метро в режиме реального времени.

«Минским метрополитеном ежедневно пользуются тысячи пассажиров, используя при оплате жетончики, телефоны, платежные карточки. Для того, чтобы сделать процесс более удобным, мы разработали новый продукт для оплаты, который, надеемся, оценят минчане и гости столицы. Это возможность прийти, посмотреть на биометрический сканер и произвести оплату проезда», - отметил на презентации проекта исполнительный директор «Беларусбанка» Дмитрий Грищенков.

Специальные биометрические терминалы планируется установить на каждой станции метро. Для того, чтобы произвести оплату, пассажиру нужно будет скачать приложение М-банкинг «Беларусбанка», выбрать вкладку «Смотри и проходи» и перед поездкой сфотографировать свое лицо. Цифровой образ сохранится на сервере без самой фотографии, и при переходе через терминал биометрическая система считает его черты, а с платежной карты, привязанной к М-банкингу, спишутся денежные средства за проезд. Пройти через турникет с помощью новой технологии можно будет не больше чем за две секунды.

Сейчас приложение тестируется сотрудниками банка и метрополитена. Биометрический терминал для этого был установлен на станции метро «Площадь Ленина».

«Планируется, что минчане смогут воспользоваться новым сервисом на двух станциях: «Площадь Ленина» и на одной из станций новой третьей линии метро. После этого в течение полугода будем смотреть нюансы, отзывы пользователей. Рассчитываем, что при удачном тестировании система сможет появиться на всех станциях», - пояснил начальник управления цифровой трансформации «Беларусбанка» Виктор Безруков.

По его словам, терминал может сканировать лицо при плохой освещенности, повороте головы, и даже если человек в медицинской маске.

Воспользоваться услугой смогут клиенты не только «Беларусбанка», но и других белорусских банков. С помощью смс-банкинга карточку другого банка можно добавить в приложение М-банкинга. Сделать это можно в любом инфокиоске «Беларусбанка».

В настоящее время технологии Face ID не предполагают совершение операций оплаты в режиме реального времени. Уникальность сервиса банка заключается в одновременном распознавании лица и совершении платежа.

Системы распознавания лиц в метро используются в Китае и тестируются в России. Однако у белорусской есть своя особенность — одновременное распознавание лица и совершение платежа.

По данным директора ГП «Минский метрополитен» Владимира Сотникова, ежегодно столичная подземка перевозит приблизительно 300 млн человек, в сутки — около 800 тыс.