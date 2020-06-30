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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА В СИСТЕМАХ ДБО «ИНТЕРНЕТ-БАНК»/«КЛИЕНТ-БАНК» ОТКРЫТЫ В БНБ-БАНКЕ


17:08 30.06.2020

ОАО «Белорусский народный банк» открывает новые возможности для бизнеса в системах ДБО «Интернет-Банк»/«Клиент-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты БНБ-Банка смогут получать полную информационную поддержку по АИС ИДО (Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств) в системах ДБО «Интернет-Банк» и «Клиент-Банк» и воспользоваться новыми запросами, позволяющими направлять и получать необходимую информацию в (из) АИС ИДО.

В частности, новые возможности предусматривают: запрос общей суммы неисполненных денежных обязательств плательщика; запрос информации в АИС ИДО; 410 - запрос на отзыв/изменение реквизитов/приостановление/возобновление платежного требования, направленного в АИС ИДО и 411 - запрос на отзыв платежного поручения, направленного в АИС ИДО.
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