ОАО «Белорусский народный банк» открывает новые возможности для бизнеса в системах ДБО «Интернет-Банк»/«Клиент-Банк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь клиенты БНБ-Банка смогут получать полную информационную поддержку по АИС ИДО (Автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств) в системах ДБО «Интернет-Банк» и «Клиент-Банк» и воспользоваться новыми запросами, позволяющими направлять и получать необходимую информацию в (из) АИС ИДО.

В частности, новые возможности предусматривают: запрос общей суммы неисполненных денежных обязательств плательщика; запрос информации в АИС ИДО; 410 - запрос на отзыв/изменение реквизитов/приостановление/возобновление платежного требования, направленного в АИС ИДО и 411 - запрос на отзыв платежного поручения, направленного в АИС ИДО.