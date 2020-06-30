Беларусбанк и Cardsmobile (разработчик приложения «Кошелек») объявляют о запуске сервиса бесконтактной оплаты Кошелек Pay для владельцев карточек Mastercard, Maestro и кобейджинговых карточек Maestro Беларусбанка, сообщает пресс-служба банка.

Для того, чтобы оплачивать покупки на кассе касанием смартфона с помощью сервиса Кошелек Pay, достаточно установить приложение «Кошелек» и добавить в него платежную карту Mastercard — вручную или через NFC. На первом этапе запуска в Республике Беларусь сервис доступен только клиентам Беларусбанка.

Кошелек Pay поддерживается на всех Android-смартфонах с NFC, в том числе на смартфонах HUAWEI и HONOR. Приложение «Кошелек» с встроенным сервисом Кошелек Pay можно скачать из магазинов приложений HUAWEI AppGallery и Google Play.

«Для нас крайне важно предоставлять клиентам технологии и сервисы, которые наилучшим образом отвечают их потребностям и соответствуют мировым тенденциям в сфере бесконтактных платежей. Кошелек Pay именно тот сервис, который позволяет максимально современно совершать платежи с помощью смартфона, оснащенного технологией NFC, а также оптимизировать использование платежных и дисконтных карт. На сегодня данное предложение уникально для белорусского рынка и доступно только держателям карточек Беларусбанка», - прокомментировал первый заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Александр Поливко.