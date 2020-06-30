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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ДАБРАБЫТ ПРЕДОСТАВИЛ ФИЗЛИЦАМ ВОЗМОЖНОСТЬ СОВЕРШАТЬ ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ НА БЕСПЛАТНОЙ ТОРГОВОЙ ОНЛАЙН-ПЛОЩАДКЕ


13:46 30.06.2020

Банк Дабрабыт предоставил физическим лицам возможность совершать валютно-обменные операции на бесплатной торговой онлайн-площадке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это позволяет белорусам продавать и покупать валюту в любом объеме (от 1 доллара или евро) по котировкам, которые выгоднее курсов в обменных пунктах и офисах банков.

Валютно-обменные операции можно совершать на площадке Дабрабыт.Трейдер. На ней текущий курс валют меняется в режиме реального времени. В частности, банк получает доступ к котировкам международного терминала Thomson Reuters и на их основе устанавливает собственный курс. Для него характерна минимальная разница между ценой покупки и продажи.

Все операции на электронной площадке осуществляются мгновенно в режиме онлайн. Подключиться к ней можно в любое время суток с компьютера или ноутбука. Пользоваться сервисом можно бесплатно, нет и комиссий за регистрацию и обслуживание.

Из доступных инвалют – доллары, евро, российские рубли. В системе нет ограничений ни по максимальной сумме, ни по количеству сделок. В Банке Дабрабыт заверяют, что готовы к операциям любого объема. При этом площадка обладает низким порогом – торговать можно суммой от 1 доллара или евро.

Площадка позволяет совершать операции не только по текущим котировкам. Также можно отправить запрос на индивидуальный курс – с банком можно договориться о более выгодных условиях.

"Раньше, чтобы договориться о персональных условиях сделки, необходимо было обладать суммой свыше 1000 базовых величин (около 12,5 тысячи долларов), совершить звонок в банк и приехать в офис. Теперь же благодаря новой площадке можно мгновенно менять любые суммы по выгодным курсам. Причем можно самостоятельно определять наиболее удобный для этого момент, совершить сделку в любом удобном месте и не волноваться, что курс изменится, пока вы будете ехать в банк", – подчеркнул заместитель председателя правления Банка Дабрабыт Александр Плитко.

Площадка доступна при наличии любого открытого финансового продукта в Банке Дабрабыт. Совершение сделок происходит по текущим счетам (за исключением счетов, к которым выпущены банковские платежные карточки). Открыть их можно в мобильном или интернет-банке, а также на самой площадке. Клиенты других банков могут приступить к торгам после авторизации в Межбанковской системе идентификации (МСИ).

Чтобы сделать сервис еще удобнее, в будущем планируется запустить мобильное приложение, добавить возможность проведения валютно-обменных операций со счетов, к которым выпущены банковские платежные карточки, реализовать новостной сервис внутри платформы и подключить дополнительные внешние торговые площадки. Последнее позволит еще больше уменьшить разницу между ценой покупки и продажи валют.

Электронная торговая площадка Дабрабыт.Трейдер запущена в 2017 году и с тех пор постоянно предлагает клиентам новые решения. В начале 2020 года она была удостоена специального приза на конкурсе "Бренд года 2019". Ранее ею могли пользоваться только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Банк Дабрабыт занял первое место в рейтинге участников торгов на биржевом валютном рынке Беларуси по объему торгов за 2019 год. Общий оборот превысил 2 млрд долларов США. В 2020 году банк уверенно удерживает лидирующие позиции.
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