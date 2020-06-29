Национальный банк Беларуси с 30 июня по 15 сентября 2020 года приостанавливает проведение операций по привлечению денежных средств банков и ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в белорусских рублях в депозиты по фиксированной процентной ставке и по результатам депозитных аукционов.

Как сообщил ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, решение принято в целях стимулирования перераспределения ресурсов на финансовом рынке, в том числе через активизацию рынка межбанковского кредитования.