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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССУ № 3 В МИНСКЕ
11:11 30.06.2020
ОАО «СтатусБанк» закрывает с 1 июля 2020 года кассу № 3 в Минске (ул. Нестерова, 49).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в последний день работы кассы 30 июня клиенты обслуживаются с 09.30 до 15.00, обеденный перерыв - с 15.00 до 15.30, технические перерывы: 11.00-11.10, 13.00-13.
С вопросами следует обращаться по телефону контакт-центра: +375-17 303-00-00.
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