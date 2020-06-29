БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ КАССУ № 3 В МИНСКЕ

11:11 30.06.2020 ОАО «СтатусБанк» закрывает с 1 июля 2020 года кассу № 3 в Минске (ул. Нестерова, 49). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в последний день работы кассы 30 июня клиенты обслуживаются с 09.30 до 15.00, обеденный перерыв - с 15.00 до 15.30, технические перерывы: 11.00-11.10, 13.00-13. С вопросами следует обращаться по телефону контакт-центра: +375-17 303-00-00.