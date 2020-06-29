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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ЮРЛИЦАМИ И ИП В СРОЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ


09:58 30.06.2020

30 июня 2020 года вступает в силу новая редакция Общих условий размещения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средств в срочные банковские вклады (депозиты) ОАО «Белгазпромбанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, основным изменением документа является новый регламент работы со срочными банковскими вкладами (депозитами) корпоративных клиентов.

Так, заключение договора вклада (депозита) предусмотрено с 10:00 до 15:30, в пятницу и предпраздничные дни – с 10:00 до 15:00%, размещение денежных средств по новым договорам вклада (депозита) / пополнение действующих – до 16:30, в пятницу и предпраздничные дни – до 15:30.

При этом исполнение заявок на досрочный отзыв вклада (депозита) – с 09:30 до 15:30, в пятницу и предпраздничные дни – с 09:30 до 15:00.
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