В ЗАО «БТА Банк» продлен срок действия банковских платежных карточек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпущенные в ЗАО «БТА Банк» банковские платежные карточки, срок действия которых заканчивается с 31 мая по 30 июля 2020 года, будут продлены до 31 августа 2020 г.

В финучреждении пояснили, что сроки продлеваются в связи со складывающейся неблагоприятной ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, с целью минимизации дополнительных контактов.