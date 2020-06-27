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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СРОК ДЕЙСТВИЯ БАНКОВСКИХ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТОЧЕК В ЗАО «БТА БАНК» ПРОДЛИЛИ
17:57 29.06.2020
В ЗАО «БТА Банк» продлен срок действия банковских платежных карточек.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выпущенные в ЗАО «БТА Банк» банковские платежные карточки, срок действия которых заканчивается с 31 мая по 30 июля 2020 года, будут продлены до 31 августа 2020 г.
В финучреждении пояснили, что сроки продлеваются в связи со складывающейся неблагоприятной ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции, с целью минимизации дополнительных контактов.
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