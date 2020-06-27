1 июля состоится вебинар «Личные финансы и новые возможности инвестирования», который организует Центр поддержки и развития женского предпринимательства Белинвестбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на вебинаре выступит Алексей Сидоров – председатель Правления ассоциации развития финансового рынка Беларуси (АРФИН), эксперт-консультант сетевого издания по направлениям «Экономика» и «Финансы».

В прямом эфире можно будет ознакомиться с рекомендациями эксперта по вопросам инвестирования, обсудить отдельные аспекты финансовой грамотности и экономической безопасности. Кроме того, спикер расскажет о том, как правильно управлять собственными активами в современном мире.

Участие в мероприятии бесплатное, но обязательно требуется регистрация. Ссылка для подключения к вебинару будет выслана за час до начала трансляции.

Вебинар будет проходит на платформе ZOOM (начало в 15.00).