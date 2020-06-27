БПС-Сбербанк установил размер процентного дохода по облигациям сотого выпуска.

«Решением правления ОАО «БПС-Сбербанк» (протокол № 28 от 22.06.2020) установлен размер процентного дохода на шестой процентный период по облигациям банка сотого выпуска (шестой процентный период – с 21.07.2020 по 20.10.2020), государственный регистрационный номер 5-200-02-3713, дата государственной регистрации 11.04.2019, в размере ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным банком Республики Беларусь (с учетом ее изменений), увеличенной на 2,5 п.», - говорится в сообщении банка.

С более подробной информацией о размере процентного дохода по облигациям ОАО «БПС-Сбербанк» сотого выпуска можно ознакомиться на сайте банка.