ОАО «Банк БелВЭБ» временно будет эмитировать карточки Mastercard World «Дива» с измененным дизайном.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта вынужденная мера обусловлена увеличением сроков закупок заготовок карточек из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.

При этом для держателей сохраняются все преимущества карточки «Дива» (условия начисления мани-бэк до 5%, привилегии по программе «Моцная картка», условия обслуживания, скидки и привилегии платежной системы и др.). Временно изменится только дизайн карточек, что не скажется на их функционировании и применении к расчету.

О возврате к прежнему дизайну карточек «Дива» в Банке БелВЭБ обещают сообщить дополнительно.