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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ДИЗАЙН КАРТОЧКИ «ДИВА» БАНКА БЕЛВЭБ ВРЕМЕННО ИЗМЕНИТСЯ
12:52 29.06.2020
ОАО «Банк БелВЭБ» временно будет эмитировать карточки Mastercard World «Дива» с измененным дизайном.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, эта вынужденная мера обусловлена увеличением сроков закупок заготовок карточек из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в мире.
При этом для держателей сохраняются все преимущества карточки «Дива» (условия начисления мани-бэк до 5%, привилегии по программе «Моцная картка», условия обслуживания, скидки и привилегии платежной системы и др.). Временно изменится только дизайн карточек, что не скажется на их функционировании и применении к расчету.
О возврате к прежнему дизайну карточек «Дива» в Банке БелВЭБ обещают сообщить дополнительно.
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