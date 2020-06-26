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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
РЕЙТИНГИ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ПОМЕЩЕНЫ FITCH RATINGS ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
11:34 29.06.2020
Рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило рейтинги ОАО «Белгазпромбанк», поместив их под наблюдение.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, решение принято вслед за введением Нацбанком Беларуси с 15 июня 2020 г. (на период максимум шести месяцев) временной администрации в ОАО «Белгазпромбанк» и приостановлении на период действия временной администрации полномочий правления ОАО «Белгазпромбанк».
Рейтинги ОАО «Белгазпромбанк» остаются на максимально возможном для белорусских эмитентов уровне, который ограничен «страновым потолком» ("B"): долгосрочный РДЭ «B»; краткосрочный РДЭ «B»; рейтинг поддержки «4»; рейтинг устойчивости «b».
Национальный банк Беларуси подтвердил свою готовность оказывать ОАО «Белгазпромбанк» поддержку ликвидностью в национальной и иностранной валютах в случае необходимости.
Рейтинги могут быть выведены из-под наблюдения при одновременном выполнении ряда условий. В частности, если временная администрация будет краткосрочной, не произойдет существенного ухудшения кредитоспособности банка на самостоятельной основе, а собственники ОАО «Белгазпромбанк» будут контролировать банк, сохранят готовность работать на белорусском рынке и предоставлять поддержку ОАО «Белгазпромбанк» в случае необходимости.
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