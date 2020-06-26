БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА БПС-СБЕРБАНКА ИЗБРАН ПЕТР ПРОКОПОВИЧ

09:51 29.06.2020 Председателем Наблюдательного совета ОАО "БПС-Сбербанк" избран Петр Прокопович. Такое решение принято на заседании Наблюдательного совета ОАО "БПС-Сбербанк", которое состоялось 26 июня. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, заместителем председателя Наблюдательного совета ОАО "БПС-Сбербанк" избран старший вице-президент - руководитель блока Sberbank International ПАО Сбербанк Тимур Козинцев. Как ранее сообщалось, внеочередное общее собрание акционеров ОАО "БПС-Сбербанк" 23 июня приняло решение об избрании нового состава Наблюдательного совета банка.