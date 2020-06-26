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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ВОЗОБНОВИЛ ПЕРЕВОДЫ С КАРТОЧЕК БЕЛКАРТ И БЕЛКАРТ-MAESTRO
16:40 26.06.2020
ОАО «Технобанк» 26 июня возобновило переводы по карточкам БЕЛКАРТ и БЕЛКАРТ-Maestro. Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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