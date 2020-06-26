ОАО «Белинвестбанк» предлагает корпоративную карточку Visa Platinum Business.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Visa Platinum Business – это помощник руководителя и собственника бизнеса. Премиальный платежный инструмент наполнен эксклюзивными сервисами международного класса.

Благодаря карточке ее владельцы могут значительно сэкономить свое время при выполнении различных операций, эффективно решать финансовые вопросы, пользоваться особыми условиями от партнеров банка и получать скидки.

Visa Platinum Business упрощает работу бухгалтерии и кассы предприятия. Благодаря карточке отсутствует необходимость выдавать аванс наличными на командировочные расходы. Денежные средства перечисляются на счет, доступ к которому обеспечивается корпоративной карточкой.

Кроме того, карточка позволяет контролировать финансы. Ее владельцы с легкостью могут отслеживать расходы, подключив бесплатно услугу «SMS-оповещение», а также устанавливать лимиты и контролировать денежные потоки. Все это удобно осуществлять в Интернет-банкинге для юридических лиц.

С помощью Visa Platinum Business можно проводить платежи не только на территории Беларуси, но и за ее пределами. Снятие наличных в банкоматах банков-нерезидентов за границей производится без комиссии.

Владельцы карточки могут производить оплату на корпоративные цели в интернете. Карточка обеспечивает доступ к счету круглосуточно.

С корпоративной карточкой появляется возможность получить доступ в любой из более 1000 бизнес-залов международных аэропортов по программе Lounge Key. Это позволит с комфортом провести время в ожидании рейса независимо от класса билета. К тому же владельцы карточки смогут ускоренно проходить обязательные формальности в Национальном аэропорту Минск и Международном аэропорту «Борисполь».

Элитная карточка также предусматривает услугу «Консьерж-сервис». Это значит, что практически любое пожелание клиента, будь то бронирование билетов, ресторанов, гостиниц или предоставление информации о прокате автомобилей, местах отдыха, в любой точке мира исполнят максимально оперативно в режиме 24/7. При необходимости организуют услуги переводчика и даже вызовут на дом сантехника или электрика.

Беспокоиться о безопасности путешествий владельцам Visa Platinum Business также не придется, ведь им всегда будет обеспечен доступ к необходимой помощи. Так, специалисты службы Medical&Travel Assistance Service смогут в любое время оказать медицинскую консультацию, найти поблизости врача, сориентировать, какие действия предпринять в случае потери документов.

Не стоит волноваться держателям карточки и в случае ее утери либо кражи. Специалисты глобальной службы поддержки GCAS смогут заблокировать карточку, заказать новую, а также при необходимости выдать наличные.

Доступно держателям карточки также премиальное страхование от риска мошенничества до 1,65 млн долларов США в год на компанию.