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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛВЭБ ЗАПУСТИЛИ НОВУЮ КРЕДИТНУЮ ПРОГРАММУ НА ПОКУПКУ КВАРТИР В ВИТЕБСКЕ
12:14 26.06.2020
ОАО "Банк БелВЭБ" запустило новую кредитную программу для физических лиц на приобретение недвижимости в Витебске на пр-те Черняховского.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты выдаются по ставке рефинансирования +3,5% годовых в белорусских рублях до 25 лет по специальной партнерской программе с застройщиком — ООО «Стройторгсервис» в Витебске.
Доля участия физического лица (взноса собственных средств) составляет не менее 20% от стоимости квартиры; график погашения дифференцированный.
Средства от реализации квартир направляются в объеме 100% на погашение задолженности ООО «Стройторгсервис» перед банком.
При сумме кредита до 30 тыс. рублей необходимо поручительство 2 лиц и неустойка (штраф, пеня).
При сумме кредите свыше 30 тыс. рублей нужно поручительство 2 лиц либо залог приобретенной квартиры (до принятия в залог квартиры — поручительство не менее 1 физического лица или залог жилой недвижимости заявителя (третьих лиц) и неустойка (пеня, штраф).
При кредитовании свыше 60% стоимости квартиры - поручительство не менее 2 физических лиц и залог приобретенной квартиры.
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