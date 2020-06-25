ОАО "Банк БелВЭБ" запустило новую кредитную программу для физических лиц на приобретение недвижимости в Витебске на пр-те Черняховского.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредиты выдаются по ставке рефинансирования +3,5% годовых в белорусских рублях до 25 лет по специальной партнерской программе с застройщиком — ООО «Стройторгсервис» в Витебске.

Доля участия физического лица (взноса собственных средств) составляет не менее 20% от стоимости квартиры; график погашения дифференцированный.

Средства от реализации квартир направляются в объеме 100% на погашение задолженности ООО «Стройторгсервис» перед банком.

При сумме кредита до 30 тыс. рублей необходимо поручительство 2 лиц и неустойка (штраф, пеня).

При сумме кредите свыше 30 тыс. рублей нужно поручительство 2 лиц либо залог приобретенной квартиры (до принятия в залог квартиры — поручительство не менее 1 физического лица или залог жилой недвижимости заявителя (третьих лиц) и неустойка (пеня, штраф).

При кредитовании свыше 60% стоимости квартиры - поручительство не менее 2 физических лиц и залог приобретенной квартиры.