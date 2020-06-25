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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ УРМ № 733 В МИНСКЕ
11:26 26.06.2020
ОАО «СтатусБанк» закрывает c 26 июня 2020 года удаленное рабочее место (УРМ) № 773 в Минске (ул. Казимировская, 6).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с вопросами можно обращаться по телефону контакт-центра: +375 17 303-00-00.
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