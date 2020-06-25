БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ УРМ № 733 В МИНСКЕ

11:26 26.06.2020 ОАО «СтатусБанк» закрывает c 26 июня 2020 года удаленное рабочее место (УРМ) № 773 в Минске (ул. Казимировская, 6). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с вопросами можно обращаться по телефону контакт-центра: +375 17 303-00-00.