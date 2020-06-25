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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК И ГТК БЕЛАРУСИ ЗАПУСТИЛИ СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ


10:14 26.06.2020

В Беларуси с 26 июня начинается опытно-промышленная эксплуатация программного обеспечения, позволяющего выпускать банковские гарантии и иные сообщения, связанные с их обращением, в пользу таможенных органов в виде электронного документа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, это также позволит осуществлять обмен соответствующей информацией между информационной сетью Национального банка, функционирующей по технологии блокчейн, и информационной системой Государственного таможенного комитета.

«Данный проект реализуется в рамках соглашения об информационном взаимодействии в области банковских гарантий между Национальным банком и Государственным таможенным комитетом», - отметил регулятор.

Внедрение механизма электронного обращения банковских гарантий позволит субъектам хозяйствования оптимизировать порядок взаимодействия по вопросам гарантированного исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов и прочих платежей, что должно положительно отразиться на ведении бизнеса, позволит банкам упростить процедуру взаимодействия с таможенными органами и сократит время с момента выпуска гарантии банком до ее принятия таможенным органом.

Ввод программного обеспечения по взаимодействию информационной сети Национального банка и информационной системы Государственного таможенного комитета в промышленную эксплуатацию планируется с 1 августа 2020 года.

С начала 2020 года банками Беларуси выпущено 2617 гарантий в пользу таможенных органов. Все гарантии выпущены на бумажном носителе.
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