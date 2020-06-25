Банк БелВЭБ планирует заняться венчурным финансированием.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый участник холдинга Банка БелВЭБ – Общество с ограниченной ответственностью «ВедыВенчур» – зарегистрирован 18 июня 2020 года Минским городским исполнительным комитетом.

«Интегрируя в экосистему банка направление венчурного финансирования, мы стремимся создать новую платформу поддержки предпринимательского движения при реализации высокотехнологичных проектов, в том числе в сфере финтеха. Сегодня мы видим потребность технологичных сегментов бизнес-сообщества (преимущество в сфере IT) в новых формах финансовой поддержки, так как классические программы кредитования подходят не для всех случаев. Среди наших приоритетных задач на ближайшее время – формирование инфраструктуры поддержки цифровой сферы, содействие и помощь стартап-инициативам, участие в создании в стране благоприятной среды и условий для развития высокотехнологичных компаний с использованием инструментов венчурного финансирования», – отметил первый заместитель председателя правления Банка БелВЭБ Тарас Надольный.

ООО «ВедыВенчур» является дочерней организацией участника банковского холдинга ООО «ВЭБ Технологии» с долей участия ООО «ВЭБ Технологии» в уставном фонде ООО «ВедыВенчур» в размере 100%.