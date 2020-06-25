ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) изменяет размер комиссии за просмотр баланса карты в устройствах других банков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, со 2 июля 2020 года при втором и дальнейшем просмотре баланса карты в устройствах других банков размер комиссии составит 3 BYN, по карточкам в иностранной валюте – эквивалент 2 EUR / 2 USD / 100 RUB.

Изменение касается всех карточек банка, за исключением выпущенных в рамках тарифных планов «Привилегия» и «Привилегия Лайт». Первый запрос баланса карты для всех клиентов бесплатный.

В то же время доступный баланс по карточке по-прежнему можно бесплатно узнать в «Интернет-банке», через «М-банкинг» или «USSD-баланс», а также всегда быть в курсе проведенных операций и состояния счета с помощью услуги «SMS-информирование».

«ВТБ (Беларусь) последним из крупных игроков рынка меняет размер комиссии за просмотр баланса карты в устройствах других банков. Переход на такую модель связан с нашим желанием активно развивать дистанционные сервисы. Уже более 91% держателей карточек ВТБ подписаны на услугу «SMS-информирование» и оперативно получают информацию о совершенных операциях. Уверены, что с новыми условиями клиенты будут активнее использовать сервисы мобильного и интернет-банка», - прокомментировал Владимир Мильгуй, начальник отдела разработки и поддержки карточных продуктов и платежных систем.