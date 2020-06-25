Банк ВТБ (Беларусь) совместно со страховым партнером ЗАСО "Купала" запускает новый страховой продукт на случай заражения COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, максимальная сумма выплаты может составить 10 295 рублей. Полис страхования позволит рассчитывать на существенные материальные выплаты в случае риска заражения коронавирусом и если тест на COVID-19 окажется положительным.

Срок страхования и размер страховой суммы можно выбрать самим. Взносы варьируются от 50 до 100 рублей в зависимости от срока, на который оформляется полис (3 месяца, 6 месяцев, 1 год). При оформлении страховки на 3 месяца с внесением минимального страхового взноса в размере 50 рублей, выплата в случае положительного результата теста на COVID-19 составит 545 рублей.

Для того, чтобы оформить полис, необходимо посетить любое отделение банка и оформить страховку при предъявлении паспорта. Приобретение полиса займет не более 5 минут. Своих близких или друзей можно застраховать, предоставив копию паспорта, несовершеннолетних детей - копию свидетельства о рождении.

Более подробную информацию можно получить в любом из отделений банка ВТБ (Беларусь).