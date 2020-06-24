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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫЕ ВКЛАДЫ В ДОЛЛАРАХ США И ЕВРО ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ
11:59 25.06.2020
Белгазпромбанк предлагает с 26 июня 2020 года возможность выгодного размещения денежных средств в срочные банковские вклады в долларах США и евро.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, срок размещения денежных средств на депозиты в долларах США и евро составляет 30 дней.
Размер процентной ставки по вкладам в долларах США – 2% годовых; в евро – 1,75% годовых.
Оформить вклады можно как в офисах Белгазпромбанка, так и не выходя из дома, через дистанционные сервисы банка «Интернет-банк» и «Мобильное приложение».
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