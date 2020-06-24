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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ № 519 В МИНСКЕ
10:58 25.06.2020
ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает центр банковских услуг (ЦБУ) № 519 в Минске (пр. Дзержинского, 69/1).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, последний рабочий день ЦБУ — 23 июля 2020 года.
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