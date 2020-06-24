БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛАРУСБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ № 519 В МИНСКЕ

10:58 25.06.2020 ОАО «АСБ Беларусбанк» закрывает центр банковских услуг (ЦБУ) № 519 в Минске (пр. Дзержинского, 69/1). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, последний рабочий день ЦБУ — 23 июля 2020 года.