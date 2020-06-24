ОАО "Банк БелВЭБ" вносит изменения в процентные ставки по срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях, евро и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 июня 2020 года установлены новые размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам.

В частности, процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в белорусских рублях на 3 месяца составит 12,6% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5%, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 2000 BYN (для клиентов категории VIP) и 100 000 BYN (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро на 7 месяцев составит 0,8%, на 13 месяцев - 1,0%, на 24 месяца - 1,1%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 1000 евро (для клиентов категории VIP) и 100 тысяч евро (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в российских рублях на 7 месяцев составит 4,4%, на 13 месяцев - 5,0%, на 24 месяца - 5,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 60 тысяч российских рублей (для клиентов категории VIP) и 6 млн российских рублей (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в белорусских рублях с фиксированной процентной ставкой на 35 дней - 11,9% годовых, на 3 месяца – 12,5%, на 7 месяцев – 12,9%, на 13 месяцев - 13,4%, на 24 месяца - 12,9%. (Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 белорусских рублей).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в евро с фиксированной процентной ставкой на 7 месяцев составит 0,7%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца – 1,0%. (Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 евро).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в российских рублях с фиксированной процентной ставкой на 7 месяцев составит 4,0%, на 13 месяцев - 4,5%, на 24 месяца – 4,9%. (Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 6000 российских рублей).

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях на 35 дней составит 12,0% годовых, на 3 месяца - 12,6%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5 %, на 24 месяца - 13,0%. (Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 белорусских рублей).

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в евро на 7 месяцев составит 0,8%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца - 1,0%. (Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 евро).

Процентная ставка срочного отзывного банковского вклада «Универсальный» в белорусских рублях с переменой процентной ставкой на 3 месяца составит СР+2,00 процентных пункта, на 6 месяцев – СР+2,5 п.п, на 12 месяцев - СР+2,5 п.п, на на 18 месяцев - СР+2,5 п.п , на 24 месяца - СР+2,5 п.п. (Мин. первоначальная сумма вклада - 100 белорусских рублей).

Процентная ставка срочного отзывного банковского вклада «Универсальный» в российских рублях с переменой процентной ставкой: ставка MosPrime (установленная на первое число месяца, предшествующего месяцу начала квартала) на 3 месяца - 3,51 п.п. Минимальная первоначальная сумма вклада – 6000 российских рублей.

Фиксированная процентная ставка срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» на 35 дней составит 10,0%, на 3 месяца - 10,5%, на 6 месяцев – 10,5%, на 12 месяцев - 10,5%, на 18 месяцев - 10,5%, на 24 месяца - 10,5%. (Минимальная первоначальная сумма вклада - 50 BYN).