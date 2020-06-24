ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.06.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ С 25 ИЮНЯ ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ, ЕВРО И РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ


18:00 24.06.2020

ОАО "Банк БелВЭБ" вносит изменения в процентные ставки по срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях, евро и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 25 июня 2020 года установлены новые размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам.

В частности, процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в белорусских рублях на 3 месяца составит 12,6% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5%, на 24 месяца - 13,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 2000 BYN (для клиентов категории VIP) и 100 000 BYN (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в евро на 7 месяцев составит 0,8%, на 13 месяцев - 1,0%, на 24 месяца - 1,1%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 1000 евро (для клиентов категории VIP) и 100 тысяч евро (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» в российских рублях на 7 месяцев составит 4,4%, на 13 месяцев - 5,0%, на 24 месяца - 5,0%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 60 тысяч российских рублей (для клиентов категории VIP) и 6 млн российских рублей (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в белорусских рублях с фиксированной процентной ставкой на 35 дней - 11,9% годовых, на 3 месяца – 12,5%, на 7 месяцев – 12,9%, на 13 месяцев - 13,4%, на 24 месяца - 12,9%. (Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 белорусских рублей).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в евро с фиксированной процентной ставкой на 7 месяцев составит 0,7%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца – 1,0%. (Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 100 евро).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» в российских рублях с фиксированной процентной ставкой на 7 месяцев составит 4,0%, на 13 месяцев - 4,5%, на 24 месяца – 4,9%. (Минимальная первоначальная фиксированная сумма вклада – 6000 российских рублей).

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях на 35 дней составит 12,0% годовых, на 3 месяца - 12,6%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 13,5 %, на 24 месяца - 13,0%. (Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 белорусских рублей).

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в евро на 7 месяцев составит 0,8%, на 13 месяцев - 0,9%, на 24 месяца - 1,0%. (Минимальная первоначальная сумма вклада – 50 евро).

Процентная ставка срочного отзывного банковского вклада «Универсальный» в белорусских рублях с переменой процентной ставкой на 3 месяца составит СР+2,00 процентных пункта, на 6 месяцев – СР+2,5 п.п, на 12 месяцев - СР+2,5 п.п, на на 18 месяцев - СР+2,5 п.п , на 24 месяца - СР+2,5 п.п. (Мин. первоначальная сумма вклада - 100 белорусских рублей).

Процентная ставка срочного отзывного банковского вклада «Универсальный» в российских рублях с переменой процентной ставкой: ставка MosPrime (установленная на первое число месяца, предшествующего месяцу начала квартала) на 3 месяца - 3,51 п.п. Минимальная первоначальная сумма вклада – 6000 российских рублей.

Фиксированная процентная ставка срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» на 35 дней составит 10,0%, на 3 месяца - 10,5%, на 6 месяцев – 10,5%, на 12 месяцев - 10,5%, на 18 месяцев - 10,5%, на 24 месяца - 10,5%. (Минимальная первоначальная сумма вклада - 50 BYN).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2020
валюта курс
EUR 2.6754
USD 2.3692
RUB 3.4454
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2020
валюта курс +/-
EUR 2.6805 +0.0051
USD 2.3726 +0.0034
RUB 3.4407 -0.0047
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.6810 2.6830
USD 2.3740 2.3790
RUB 3.4300 3.4400
подробнее

Конвертация в банках
на 24.06.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1250 1.1300
EUR/RUB 77.9500 78.2500
USD/RUB 69.0500 69.3500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте