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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ПРЕДЛАГАЮТ НОВУЮ КРЕДИТНУЮ КАРТУ БЕЗ СПРАВКИ О ДОХОДАХ, С ГРЕЙС-ПЕРИОДОМ И МАНИБЭКОМ ДО 5%


17:19 24.06.2020

ОАО "Банк Дабрабыт" выпустило кредитную карту "Новая".

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, она позволяет брать кредит на потребительские нужды сроком на 60 месяцев с возможностью досрочного погашения, отменой процентов за пользование овердрафтом на 30 дней и манибэком до 5%. Суммы до 5000 белорусских рублей предоставляются без справки о доходах.

Манибэк осуществляется после проведения безналичных операций по карте при покупке ряда товаров и услуг. В заведениях сферы общественного питания (кафе, бары, рестораны), развлечений (кинотеатры, бильярдные, выставки, музеи, цирки, выставки, музеи) и спортивно-оздоровительных учреждениях (бассейны, тренажерные залы, массажные салоны, гольф-клубы) будет возвращаться 5% от потраченных средств. При расчете на АЗС и в гипермаркетах манибэк составит 3%. Во всех остальных категориях банк вернет 0,5%.

Размер кредитной ставки по карте "Новая" – 19,9% годовых. В течение 30 дней действует грейс-период, во время которого проценты за пользование кредитом не начисляются. Грейс-период может быть возобновлен неограниченное количество раз в случае досрочного погашения всей суммы задолженности по основному долгу в течение 12 месяцев с момента выпуска карты.

Кредитная карта "Новая" выпускается с использованием бесконтактной технологии оплаты на базе международной платежной системы Mastercard. Она позволит осуществлять покупки и проводить безналичные платежи на территории Республики Беларусь, в иностранных интернет-магазинах и за рубежом. Снятие наличных с карты допускается. В банкоматах и кассах Банка Дабрабыт эта услуга осуществляется бесплатно.

Дополнительно держателям "Новой" кредитной карты доступны преимущества, предоставляемые Mastercard: скидки в Burger King, в шеринге самокатов Eleven, на поездки такси "Пятница", на заправочных станциях сети "Белоруснефть".

Оформить новый финансовый продукт могут как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. При сумме кредита до 5000 белорусских рублей включительно справка о доходах не требуется. Нет необходимости предоставлять и дополнительное обеспечение.
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