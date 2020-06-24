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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЗАО «ЦЕПТЕР БАНК» ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗЛИЦАМ ОНЛАЙН КРЕДИТ НА СУММУ ОТ 500 ДО 3000 РУБЛЕЙ
16:40 24.06.2020
ЗАО «Цептер Банк» ввело новую возможности мобильного приложения Цептер Онлайн - оформление онлайн кредита на сумму от 500 до 3000 рублей сроком до 24 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, справка о доходах, залог и поручители не нужны, необходимо иметь активную платежную карточку Цептер Банка в белорусских рублях и оформить заявку.
Сумму кредита определяется самостоятельно, а ежемесячный платеж рассчитывается автоматически в приложении Цептер Онлайн. Погасить кредит можно в любое время через ЕРИП или в кассе ЗАО «Цептер Банк» без комиссии, а также досрочно без применения штрафных санкций.
«Онлайн - кредит – это еще один шаг Банка в сторону развития цифровых услуг и предоставления качественного и сервиса своим клиентам. Денежные средства можно получить с комфортом без посещения отделений Банка и использовать на любые Ваши нужды - мы не спрашиваем цель приобретения кредита»,- отметила заместитель начальника управления розничного бизнеса Екатерина Ширман.
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