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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ БУДУТ ОБСЛУЖИВАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС ЗА РУБЛЬ В МЕСЯЦ


14:51 24.06.2020

Банк Дабрабыт запустил меры по поддержке малого бизнеса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут открыть счет в банке и обслуживаться до конца года по символической ставке в 1 рубль в месяц.

Льготные условия действуют на семи пакетах банковского обслуживания, которые рассчитаны на бизнесы с разным оборотом. Их предлагают уже при открытии счета в банке.

«В зависимости от количества среднемесячных платежей и объема потребляемых услуг предприятия малого бизнеса тратят на расчетно-кассовое обслуживание в среднем от 20 до 100 рублей в месяц. Сейчас эти деньги можно сэкономить и пустить в дело, что мы и предлагаем. Особенно полезной такая мера будет для тех, кто недавно столкнулся со снижением количества покупателей: владельцам кафе, ресторанов, салонов красоты и фитнес-центров», – пояснили в Банке Дабрабыт.

На льготных условиях можно открывать и обслуживать счета в белорусских рублях и в иностранной валюте, заводить и пользоваться дебетовой карточкой. На них отсутствует плата за использование мобильного и интернет-банка. Предусмотрен также доступ к торговой онлайн-площадке, где можно менять валюту по самому актуальному курсу.

Некоторые бизнес-пакеты также позволяют бесплатно проверять контрагентов в базах данных Беларуси и России. При обслуживании на максимальном тарифе «Бизнес: оптимальный control» можно отправлять до 40 таких запросов в месяц без дополнительной платы.

Подключить пакет с банковским обслуживанием за 1 рубль можно в Банке Дабрабыт до конца
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