|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|24.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЕРВИС-БЮРО АПКД SWIFT СЕРТИФИЦИРОВАНО НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ПРОГРАММЫ БЕЗОПАСНОСТИ SIP
13:54 24.06.2020
Сервис-бюро абонентского пункта коллективного доступа (АПКД) SWIFT завершило прохождение аудита и сертифицировано компанией SWIFT на соответствие требованиям программы безопасности SIP (Shared Infrastructure Programme) 2019 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр", это означает, что в сервис-бюро АПКД SWIFT реализованы международные стандарты безопасности и надежности, определенные компанией SWIFT для коллективных провайдеров, оказывающих услуги финансовым организациям по непрямому подключению к сети SWIFT.
В результате сертификации ОАО «БМРЦ» в рамках партнерской программы SWIFT внесено в реестр сервис-бюро SWIFT (Service Bureau Directory), размещенный на сайте www.swift.com, и может оказывать услуги по непрямому подключению к SWIFT финансовым организациям любой страны.
Программа SIP обязательна для получения статуса сервис-бюро и устанавливает набор мер безопасности, призванных защитить среду сервис-бюро и его клиентов. Требования программы SIP согласуются с нормами Программы безопасности пользователей SWIFT CSP (Customer Security Programme), но являются более расширенными, поскольку дополнительно включают для коллективного провайдера требования к организации безопасного и надежного непрямого подключения клиентов к сети SWIFT.
Каждое зарегистрированное сервис-бюро SWIFT несет ответственность за постоянное соблюдение требований SIP, ежегодно подвергается со стороны SWIFT дистанционным проверкам на соблюдение этих требований, и периодически проходит SWIFT аудит. Кроме того, сервис-бюро обязано информировать о любых инцидентах и событиях, которые влияют на качество предоставленных клиентам сервисов.
ОАО «БМРЦ», начиная с 2019 года, является как оператором, так и владельцем сервис-бюро АПКД SWIFT, услугами которого пользуются около 90% организаций SWIFT нашей страны, включая Национальный банк.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 24.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 24.06.2020
Курсы в банках
на 24.06.2020
Конвертация в банках
на 24.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте