Сервис-бюро абонентского пункта коллективного доступа (АПКД) SWIFT завершило прохождение аудита и сертифицировано компанией SWIFT на соответствие требованиям программы безопасности SIP (Shared Infrastructure Programme) 2019 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ОАО "Белорусский межбанковский расчетный центр", это означает, что в сервис-бюро АПКД SWIFT реализованы международные стандарты безопасности и надежности, определенные компанией SWIFT для коллективных провайдеров, оказывающих услуги финансовым организациям по непрямому подключению к сети SWIFT.

В результате сертификации ОАО «БМРЦ» в рамках партнерской программы SWIFT внесено в реестр сервис-бюро SWIFT (Service Bureau Directory), размещенный на сайте www.swift.com, и может оказывать услуги по непрямому подключению к SWIFT финансовым организациям любой страны.

Программа SIP обязательна для получения статуса сервис-бюро и устанавливает набор мер безопасности, призванных защитить среду сервис-бюро и его клиентов. Требования программы SIP согласуются с нормами Программы безопасности пользователей SWIFT CSP (Customer Security Programme), но являются более расширенными, поскольку дополнительно включают для коллективного провайдера требования к организации безопасного и надежного непрямого подключения клиентов к сети SWIFT.

Каждое зарегистрированное сервис-бюро SWIFT несет ответственность за постоянное соблюдение требований SIP, ежегодно подвергается со стороны SWIFT дистанционным проверкам на соблюдение этих требований, и периодически проходит SWIFT аудит. Кроме того, сервис-бюро обязано информировать о любых инцидентах и событиях, которые влияют на качество предоставленных клиентам сервисов.

ОАО «БМРЦ», начиная с 2019 года, является как оператором, так и владельцем сервис-бюро АПКД SWIFT, услугами которого пользуются около 90% организаций SWIFT нашей страны, включая Национальный банк.