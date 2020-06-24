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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МФК УВЕЛИЧИЛА ДЛЯ МТБАНКА ЛИМИТ НА ОПЕРАЦИИ ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДО $15 МЛН
13:26 24.06.2020
МТБанку увеличен лимит на операции торгового финансирования до $15 млн в рамках Глобальной программы торгового финансирования, реализуемой Международной финансовой корпорацией (МФК), членом Группы Всемирного банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, увеличение лимита свидетельствует о прогрессе в сотрудничестве между организациями и предоставляет дополнительные возможности для развития международного бизнеса корпоративных клиентов банка.
«Мы рады нашему многолетнему и успешному сотрудничеству с Международной финансовой корпорацией (IFC) и постоянно стремимся к его развитию. МТБанк – один из немногих белорусских банков, участвующих в Глобальной программе торгового финансирования IFC, что позволяет нам предлагать корпоративным клиентам конкурентные и привлекательные по ценовым параметрам условия финансирования. Кроме того, длительная история сотрудничества и увеличение объема совместных операций подчеркивают надежность и высокий уровень компетенций нашего банка в области торгового финансирования», – отметила директор по малому и среднему бизнесу МТБанка Ольга Цуран.
МФК (IFC) является одним из ключевых партнеров МТБанка в сфере финансирования внешней торговли. Сотрудничество осуществляется в рамках Глобальной программы торгового финансирования, нацеленной на расширение доступа к финансированию внешнеторговых сделок для частных компаний.
Глобальная программа МФК по торговому финансированию с общим объемом в $5 млрд содействует снижению рисков путем предоставления гарантий по торговым обязательствам банков в развивающихся рынках. С момента создания Программы в 2005 году МФК выпустила более 63 тысячи гарантий по финансированию торговых операций, содействуя развитию различных секторов, включая инфраструктуру, сельскохозяйственный сектор, здравоохранение, а также многие другие. В рамках деятельности МФК по развитию торговли поддержано торговых операций на сумму свыше чем $180 млрд в более чем 90 странах мира.
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